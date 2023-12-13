فيفا يوثق مشاركة الأهلي التاسعة بمونديال الأندية

ياسر رشاد - القاهرة - تسلم المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة النادي الأحمر في السعودية، اليوم الأربعاء شهادة توثيق مشاركة نادي القرن الإفريقي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.



وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وفي بداية الاجتماع التنسيقي اليوم عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.

كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

ويستعد الأهلي لملاقاة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

وقت إضافي ..

وأخطر مسئولو اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية ووفد «فيفا» ادارة الأهلي بأن مباراة الفريق يوم الجمعة أمام اتحاد جدة ستشهد وقتا إضافيا حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل بين الفريقين.

وشهد الاجتماع التحضيري للأهلي قبل خوض مباراته الأولى بكأس العالم للأندية 2023م الحديث عن كافة الامور التنظيمية والإدارية الخاصة بالبطولة والملاعب التي تستضيف المباريات وملاعب التدريب والانتقالات وفندق الإقامة والمحاذير الطبية وتوقيت الإحماء ووصول الفريق لملعب المباراة، وكذلك كل الأمور المتعلقة بدور كل فرد في البعثة خلال أحداث المباراة وبعدها حتى العودة لفندق الإقامة.