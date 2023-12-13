المقاولون يبرم صفقتين لتدعيم الفريق النسائي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي المقاولون العرب تعاقده مع الثنائي أمال السكري وهبة يعقوب للفريق النسائي الكروي، من أجل الظهور معه في موسمه الأول بالدوري الممتاز للسيدات.

ويبدأ الدوري الممتاز للسيدات في نهاية شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فيه 17 ناديا للمرة الأولى في تاريخه.

ووقع الثنائي أمال السكري وهبة يعقوب على عقد يمتد حتى موسم 2026-2027 ، بعد انضمامهما إلى نادي المقاولون العرب في صفقة انتقال حر.

وكان ناديا الأهلي والزمالك أعلنا خلال الفترة الماضية، عن نيتهما في وجود فرق للسيدات خلال الفترة المقبلة، بالإضافة لوجود فرق نسائية لـ بيراميدز والبنك الأهلي حاليا في الدوري الممتاز للسيدات، بالإضافة لنادي سموحة.

طلعت محرم يطمئن على المصابين في المقاولون والذئاب يواصل استعداده للطلائع

في سياق آخر، عقد الكابتن طلعت محرم المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب جلسة مع الدكتور أيمن زين طبيب الفريق للاطمئنان على حالة المصابين.

وحصل محرم على تقرير شامل من طبيب الفريق بشأن المصابين والبرامج العلاجية التي يخضع لها اللاعبين.

ويستعد المقاولون العرب لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الجمعة المقبل في الدوري ويغيب عن الفريق أكثر من لاعب بسبب الإصابة.