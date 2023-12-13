الأولمبية تعتمد تنظيم المصارعة لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - اعتمد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب طلب اتحاد المصارعة المصري بتنظيم بطولة أفريقيا "أوقيانوسيا" المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. وتقام بطولة أفريقيا للناشئين والشباب والكبار للمصارعة خلال الفترة من 12 حتى 25 مارس 2024 والمقرر إقامتها بالصالة الدولية ببرج العرب بالإسكندرية. ونص قرار اللجنة الأولمبية الصادر بناء على قرار مجلس إدارة اتحاد المصارعة على اعتماد طلب استضافة البطولة وذلك وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك و اتخاذ كافة الاجراءات المنصوص عليها ووفقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن.

محمد يوسف

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