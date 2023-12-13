كيف كانت المواجهة الأخيرة بين الأهلي واتحاد جدة في مونديال الأندية ؟

ياسر رشاد - القاهرة - يترقب مشجعو الكرة المصرية والعربية وعلى الصعيد الدولي ، مواجهة ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية التي يحتضنها ملعب الجوهرة المشعة وتجمع الأهلي بطل القارة السمراء بنظيره السعودي اتحاد جدة.





وتأتي هذه المواجهة ، لتصبح الثانية التي تجمع الثنائي ، بعد أن تواجه خلال نسخة البطولة ذاتها باليابان عام 2005 ، وانتهى لصالح الاتحاد بهدف من دون رد.

تفاصيل المواجهة ..

وتحت صافرة تحكيم إنجليزية بقيادة جراهام بول ، أقيم اللقاء الأول بين الفريقين على الملعب الأولمبي الوطني بالعاصمة اليابانية طوكيو، ولم يقدم الأحمر بطل القارة السمراء خلالها مردود فني مميز ، ليتلقى الأهلى خسارة مستحقة آنذاك بهدف دون رد بعد ظهور فني باهت جاء على عكس المتوقع من الكتيبة الحمراء بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

وجاء تشكيل الأهلي في بداية اللقاء على النحو التالي ..

حراسة المرمى : عصام الحضري.

خط الدفاع : اسلام الشاطر، وائل جمعة، شادي محمد، أحمد السيد، جلبيرتو.

خط الوسط : حسن مصطفى، محمد شوقي.

خط الوسط الهجومي :محمد بركات، محمد أبو تريكة.

الهجوم : عماد متعب.

صمد الأهلي كثيرًا خلال المواجهة أمام هجمات الفريق السعودي الذي ظهر بشراسة هجومية على مرمى عصام الحضري ، إلى أن جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة ٧٨ عبر لاعب الفريق السعودي الأبرز آنذاك الدولي محمد نور مستغلاً خطأ الحارس عصام الحضري.

محاولة تصحيح الأوضاع ..

وخلال مجريات اللقاء ، سعى مانويل جوزيه ، لتغيير مسار الفريق الأحمر وتصحيح الأوضاع، لكنه نال انتقادات عدة حينها بعد تبديلاته وعدم إضافتها للجديد .

وشهد اللقاء مشاركة أحمد أبو مسلم الظهير الأيسر بديلا للانجولي جلبيرتو في المركز ذاته دون تغيير خططي بارز.

كما شارك لاعب وسط حسام عاشور بديلاً للظهير الأيمن اسلام الشاطر الذي غاب عن أدواره الهجومية بعد تواجد بركات في الجبهة اليمني من بداية اللقاء.

ثم التغيير الأخير بخروج أحمد أبو مسلم الذي جاء بديلاً ، وحمله جوزيه آنذاك مسؤولية الهدف ومشاركة المهاجم أسامة حسني بدلا منه.

وخلال هذه النسخة تمكن الأهلي من إنهاء مشاركته في البطولة حاصلاً على الترتيب السادس ولم يسجل سوى هدف وحيد بأقدام عماد متعب في شباك فريق سيدني الأسترالي خلال مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس والتي خسرها ممثل أفريقيا بهدفين لواحد.