اخبار الرياضه

فيفا يكشف القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب عام 2023

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب خلال عام 2023، والتى سيتم تقديمها خلال حفل جوائز ذا بيست، والمقرر له يوم 15 يناير المقبل فى العاصمة الإنجليزية لندن.

 

وضمت قائمة المرشحين النهائية كل من الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفنى لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي والثنائي الإيطالي لوتشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا الحالي ونابولي السابق وسيموني إنزاجي المدير الفنى لفريق إنتر ميلان.

 

وكان الفيفا أعلن خلال وقت سابق من يوم الثلاثاء، قائمة تضم 3 حراس مرمى لاختيار أفضل حارس في العالم، وشملت المغربي ياسين بونو والبلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي إيدرسون.

 

وسيطر بيب جوارديولا على عدد هائل من الألقاب مع مانشستر سيتي خلال العام الحالي، وقاد الفريق إلى والدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، ثم كأس السوبر القاري، ويخوض منافسات مونديال الأندية بعد أيام قليلة، وهو المرشح الأول للتتويج.

 

بينما أعاد سباليتي فريق نابولي إلى المسار الصحيح وقاده لأول لقب في خلال القرن الحالي، بعد سلسلة من النتائج الإيجابية والمستويات المتميزة.

 

أما سيموني إنزاجي فقد نجح مع إنتر ميلان في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2010، وكان على وشك التتويج لولا الخسارة بصعوبة في المباراة النهائية 0-1 أمام مانشستر سيتي.

 

طالع المزيد من الأخبار عبر بوابة الخليج 365 من هنا

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا