محمد النني "التعيس الوحيد" بين المحترفين المصريين

ياسر رشاد - القاهرة - في وسط التألق الجماعي للمحترفين المصريين في أوروبا، تلقي محمد النني لاعب فريق أرسنال ضربة موجعة بعد سقوطه مصابًا في لقاء آيندهوفن في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

حيث تسير أمور المحترفين المصريين في حال أكثر من رائع حيث يتصدر محمد صلاح نجم ليفربول ومصطفي محمد مهاجم نانت، وعمر مرموش المحترف في أينتراخت فرانكفورت.

ونجح الثلاثي السابق في التألق بالجولة الأخيرة حيث سجل جميعهم أهداف ليخطفوا الأنظار في أوروبا، ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد بالنسبة لـ محمد النني، الذي تعرض لإصابة في الدقيقة 60، واضطر المدرب ميكيل أرتيتا إلى استبداله في الدقيقة 62، ودفع بزميله مارتن أوديجارد.

محمد النني

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن إصابة محمد النني تبدو في أوتار الركبة، مع العلم أن أرتيتا لم يدلِ بأي تصريحات عن ذلك الأمر حتى الآن.

وتأتي إصابة النني قبل شهر من انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، حيث يبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة موزبيق يوم 14.

ويترقب منتخب مصر إصابة محمد النني عن كثب، حيث من المتوقع أن يكون اللاعب جزءًا من كتيبة روي فيتوريا التي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار في يناير القادم.