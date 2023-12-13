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الخطيب يلتقي مع لاعبي الأهلي قبل مران اليوم

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ياسر رشاد - القاهرة - حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، على لقاء لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لأداء المران الثاني بجدة في السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت «الخامسة بتوقيت القاهرة»، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله ، استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية. 

 

وحرص الكابتن محمود الخطيب على التواجد مع بعثة الأهلي من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل قوي قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي الجمعة المقبل، التي ستقام على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

 

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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