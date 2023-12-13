موسيماني يتوقع الفريق الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للأهلي وصن داونز والوحدة الإماراتي، عن أكثر الأندية حظًا للفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الجارية.

وتحدث الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني في تصريحات لـ Kaya FM:، أن فريق صن داونز هو المُرشح الأقوى لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتابع: " صن داونز سيفوز بدوري أبطال إفريقيا، بالفعل الفريق قريب من حصد اللقب، إنه مثل مانشستر سيتي، الفريق الذي كان يحاول كثيرا من أجل حصد لقب دوري أبطال أوروبا، وفي النهاية بالفعل تُوج باللقب، وصن داونز يسير على الطريق الصحيح وسيذهب الفريق إلى كأس العالم للأندية، لقد فعلوها من قبل، وسوف يفعلونها مرة أخرى".

يُذكر أن موسيماني سبق وقاد صن داونز لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا عام 2016.

كما تُوج صن داونز أيضًا بلقب الدوري الأفريقي في نسخته الأولى تحت قيادة مدربه رولاني موكوينا، ويبحث في الوقت الحالي عن حصد لقب دوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، والأولى منذ عام 2016.