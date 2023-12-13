أرقام قياسية من مباريات الجولة السادسة بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت مباريات الثلاثاء من الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمجموعات الأولى والثانية والثالثة والرابعة تحطيم بعض الأرقام القياسية للعديد من الأندية.

ونعرض في السطور التالية أبرز الأرقام القياسية التي تم تحطيمها بالجولة السادسة من دوري أبطال اوروبا.