الأهلي ضد اتحاد جدة..حجازي ما بين قيادة العميد والذكريات مع المارد الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد اتحاد جدة بقيادة أحمد حجازي لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، بعدما نجح في عبور عقبة أوكلاند سيتي في الدور الأول بعد الانتصار عليه بثلاثية نظيفة.

وتعتبر المباراة خاصةً جدا لأحمد حجازي قائد فريق اتحاد جدة، أمام الأهلي فريقه السابق الذي توج معه بالعديد من الألقاب والبطولات.

ويعد العامل المشترك بين الأهلي واتحاد جدة لدى أحمد حجازي، بأنهما الفريقان الذي توج معهما خلال مسيرته بالبطولات.





الأهلي ضد اتحاد جدة..حجازي ما بين قيادة العميد وذكريات المارد الأحمر



كان حجازي أنضم إلى صفوف النادي الأهلي في أغسطس لعام 2015، قادما من صفوف فيورنتينا الإيطالي، وتوج معهم بالعديد من البطولات قبل السفر إلى أوروبا مجددا واللعب ضمن صفوف ويست بروميتش الإنجليزي في صيف 2017.

حصد حجازي خلال موسمين مع الأهلي، 4 بطولات هم، بطولة الدوري المصري لموسم 2015-2016، و2016-2017، بالإضافة لكأس السوبر المصري في نسخة 2017، وكأس مصر في عام 2016، وشارك حجازي في 56 مباراة مع المارد الأحمر ( 4.934 دقيقة) ، وسجل هدفين وصنع واحد.

قبل أن يعود المدافع الدولي المصري حجازي للتتويج بالبطولات من جديد، عند إنضمامه إلى صفوف اتحاد جدة في صيف 2020 على سبيل الإعارة من ويست بروميتش، قبل أن يتم تفعيل بند الشراء سريعا ليستمر مع صفوف العميد.

نجح حجازي قائد اتحاد جدة في التتويج ببطولتي الدوري السعودي لموسم 2022-2023 ، وساهم بقوة مع العميد في حصد البطولة لما قدمه من أدوار مميزة في خط الدفاع وقيادية، بالإضافة لتسجيله الأهداف أحيانا ما جعله محبوب الجماهير، حتى بعد إصابته في الرباط الصليبي الأخيرة في نهاية الموسم الماضي، بعد تحامله على نفسه رغم إصابته، لتطالب الجماهير بإستمراره معهم.

كما توج قائد اتحاد جدة، حجازي، بكأس السوبر السعودي على حساب الفيحاء بعد تحقيق الانتصار عليه بهدفين نظيفين سجلهما النجم المغربي المتألق عبدالرزاق حمدالله.



وشارك حجازي في 82 مباراة في كافة البطولات التي خاضها مع اتحاد جدة (7.432 دقيقة) ، وسجل 10 أهداف وصنع هدفا وحيدا.

