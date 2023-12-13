وزير الرياضة يطمئن على بعثة الأهلي قبل انطلاق كأس العالم للأندية بالسعودية

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على الاتصال هاتفياً بالمهندس خالد مرتجى رئيس بعثة النادي الأهلي المتواجدة في مدينة جدة السعودية، للاطمئنان على استعدادات البعثة قبل خوض منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية.

وأكد الوزير على دعم الوزارة لجميع الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية والدولية، وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء لهم والفوز في المنافسات التي يخوضونها، معرباً عن ثقته في قدرة لاعبي الأهلي على تقديم أداء مميز، وتحقيق الفوز في المباراة المرتقبة أمام اتحاد جده، وإسعاد الجماهير المصرية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه، والرابعة على التوالي، وسبق وتوج بالميدالية البرونزية ثلاث مرات سابقة، وذلك خلال المشاركة في أعوام 2006 و2020 و2021.

ويتطلع الأهلي إلى تحقيق إنجاز جديد، عندما يشارك خلال النسخة التاسعة في تاريخه، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية 2023.

الخطيب يحفز لاعبي الأهلي قبل المشاركة بمونديال الاندية

في نفس السياق التقى محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي، مع لاعبي الفريق وجهازهم الفني قبل التوجه لأداء المران الثاني بجدة في السادسة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت السعودية «الخامسة بتوقيت القاهرة»، على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض غمار بطولة كأس العالم للأندية.

وحرص الكابتن محمود الخطيب على التواجد مع بعثة الأهلي من أجل دعم وتحفيز اللاعبين على الظهور بشكل قوي قبل مواجهة اتحاد جدة السعودي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي الجمعة المقبل، التي ستقام على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

ومرتجي يتسلم شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية

المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي الأهلي، ورئيس بعثة الأهلي في السعودية، تسلم اليوم الأربعاء شهادة توثيق مشاركة الأهلي للمرة التاسعة في كأس العالم للأندية من وفد «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ لمناقشة بعض التعليمات الإدارية والفنية والتنظيمية للبطولة.

وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

وفي بداية الاجتماع التنسيقي عرض وفد «فيفا» واللجنة المنظمة، كلمة ترحيبية بالنادي الأهلي الذي يشارك للمرة التاسعة في البطولة.

كما عرض مسئولو «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة، وكافة المستجدات التنظيمية ولوائح البطولة التي يتم تطبيقها.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.