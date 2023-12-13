النجم الأحمر يزين ملعبه قبل موقعة مانشستر سيتي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف اليوم فريق النجم الأحمر الصربي نظيره مانشستر سيتي الإنجليزي على ملعب "راجكو ميتيتش" ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتزين ملعب النجم الأحمر حاليا بالأعلام و الشعارات قبل مواجهة مانشستر سيتي الليلة في دوري أبطال أوروبا، ويقع مانشستر سيتي في المجموعة السابعة، برفقة أندية النجم الأحمر الصربي، وريد بول لايبزيج الألماني، ويونج بويز السويسري.

تأهل فريق مانشستر سيتي، بقيادة المدرب بيب جوارديولا، إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، موسم 2023/24، بصفته متصدر المجموعة الخاصة به.

وحصد مانشستر سيتي 15 نقطة في المجموعة السابعة، بعدما فاز في مبارياته الخمسة، قبل لقاءه الأخير ضد النجم الأخير مساء الأربعاء.

ويلتقي مانشستر سيتي، في دور الـ16، مع أحد أصحاب المركز الثاني في باقي المجموعات، حيث ستتضح هوية خصمه خلال القرعة التي ستُقام يوم الإثنين القادم.

ولن يستطيع مانشستر سيتي مواجهة صاحب المركز الثاني في مجموعته، كما سيتجنب مواجهة أي فريق إنجليزي في الدور المقبل.

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