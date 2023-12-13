المنسق الأمني لبعثة الأهلي يجتمع بمسئولي اللجنة المنظمة والفيفا

ياسر رشاد - القاهرة - عقد اللواء علاء صلاح، المنسق الأمني لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والمتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، اجتماعات متواصلة مع المنسق الأمني للجنة المنظمة للبطولة، ومسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

وحرص اللواء علاء صلاح على إنهاء كافة الترتيبات الأمنية الخاصة ببعثة الفريق الأول لكرة القدم، وأيضًا كافة الاستعدادات الأمنية للمباراة القادمة أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد جدة السعودي مساء الجمعة المقبل، والتي ستقام على استاد الجوهرة بمدينة جدة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية بالسعودية 2023.

وكانت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم للأندية بالسعودية قد عقدت اجتماعًا تنسيقيًّا لبعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي؛ وحضر الاجتماع المهندس خالد مرتجي رئيس البعثة، والطاقم الإداري للبعثة، والجهاز الفني والإداري، واللاعبون.

كهربا: كنت نايم لحظة إعلان اختيار هدفي الأفضل في القارة

أعرب محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الأهلي عن سعادته الشديدة بالتتويج بجائزة أفضل هدف إفريقي خلال عام 2023، مشيرًا إلى أن الهدف الذي سجله في شباك الهلال السوداني سيظل عالقًا في ذاكرته، ويعتبره من أجمل الأهداف التي سجلها في مسيرته.

وقال كهربا: «قبل كل مباراة بـ24 ساعة وقبل الخلود للنوم، أفكر جيدًا ماذا سأفعل في اللقاء، وكيف سأساعد زملائي من أجل تحقيق الفوز، وكيف سأتعامل مع الفرص التي تتاح من أجل التسجيل، وهدفي في شباك الهلال تخيلته بالفعل، وأنني سوف أتسلم كرة عالية، وأضعها ببطن قدمي في الزاوية البعيدة، وهو ما حدث في الهدف وفي النهاية هو توفيق من عند الله».

وأضاف: «كل اللاعبين والجمهور كانوا في حالة قلق شديد وتحدٍ قبل لقاء الهلال السوداني في القاهرة، وكان لدينا روح وإصرار على تحقيق الفوز لحسم التأهل، واللاعبون قدموا مستوى رائعا، وفزنا بثلاثية وصعدنا للدور التالي في دوري أبطال إفريقيا وتوجنا بعدها باللقب».

وتابع: «لاعبو الأهلي ساعدوني كثيرًا خلال الفترة الماضية، وتسجيلي الأهداف هو توفيق من الله، وأنا تعبت واجتهدت كثيرًا خلال فترة إيقافي، وكنت أتوقع أن أفوز بجائزة أفضل هدف من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم».

واختتم: «كنت نائمًا لحظة إعلان اختيار هدفي في شباك الهلال كأفضل هدف في القارة، وفوجئت بزميلي في الفريق حمزة علاء يوقظني لإبلاغي بالجائزة، وهو ما أسعدني كثيرا».

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