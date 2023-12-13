موقف محمد النني من المشاركة في أمم أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - تسود حالة من القلق علي الجهاز الفني لمنتخب مصر وفريق أرسنال بعد إصابة محمد النني مع فريقه وذلك في لقاء أيندهوفن بدوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء، والتي حسمها التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق ضمن الجولة السادسة في المجموعة الثانية من مباريات دوري أبطال أوروبا.

وتعرض النني لإصابة في الدقيقة 60، واضطر المدرب ميكيل أرتيتا إلى استبداله في الدقيقة 62، ودفع بزميله مارتن أوديجارد.

وحسبما ذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن إصابة محمد النني تبدو في أوتار الركبة، مع العلم أن أرتيتا لم يدلِ بأي تصريحات عن ذلك الأمر حتى الآن.

وتأتي إصابة النني قبل شهر من انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار، حيث يبدأ منتخب مصر مشواره بمواجهة موزبيق يوم 14.

ويترقب منتخب مصر إصابة محمد النني عن كثب، حيث من المتوقع أن يكون اللاعب جزءًا من كتيبة روي فيتوريا التي ستشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا في كوت ديفوار في يناير القادم.

موقف النني من المشاركة في أمم أفريقيا

سادت حالة من القلق بشأن مصير اللاعب من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار بعد الإصابة التي تعرض لها الليلة الماضية.

وقال مصدر في المنتخب الوطني، إن الإصابة التي تعرض لها محمد النني في مباراة الأمس، لا تدعو للقلق مضيفًا أن اللاعب بخير.