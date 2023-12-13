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تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة سيرفينيا زفيزدا

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي عن التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره سرفينا زفيزد، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من .

 

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة سيرفينيا زفيزدا

تشكيل مانشستر سيتي 

 

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سيرفينيا زفيزدا

وتقرر انطلاق صافرة أحداث مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت  مصر، والساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية .

 

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد سرفينا زفيزدا

وتذاع مباراة مانشستر سيتي وسرفينا زفيزدا في بطولة دوري أبطال أوروبا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports 1HD.

 

وحقق فريق مانشستر سيتي فوزا مثيرا أمام مضيفه لوتون تاون، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينلورث رود، ضمن الجولة الـ16 من الممتاز.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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