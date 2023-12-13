ساركوزي على خط المفاوضات .. لماذا تحول بقاء مبابي في باريس إلى مطلب سياسي ؟

ياسر رشاد - القاهرة - كيليان مبابي .. الاسم الذي ارتبط اسمه بالرحيل عن فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي على مدار العامين الماضيين وبصفة خاصة إلى الكرة الإسبانية عبر بوابة ريال مدريد بمحاولاته المستميتة من أجل الحصول على خدمات اللاعب.





الدولي الفرنسي صاحب الـ 26 عامًا ، فرض نفسه على الصعيد الدولي مبكرًا بمشاركاته مع منتخب بلاده وقيادتهم للفوز بكأس العالم خلال نسخة روسيا 2018 ، كذلك الوصول لنهائي البطولة الماضية بقطر 2022 وتقديم مردودًا مميزًا أمام الأرجنتين وتسجيل ثلاث أهداف.

مبابي تحول إلى وجهة مميزة للكرة الفرنسية ، كذلك رواجًا للدوري المحلي هناك الذي بات خاليًا من النجوم بعد رحيل الثنائي ميسي ونيمار عن باريس.

رئيس فرنسا السابق على خط المفاوضات .. واللاعب أيقونة شعبية.

نيكولا ساركوزي الرئيس الفرنسي السابق ، سعى من أجل إقناع كيليان مبابي بالبقاء في العاصمة الفرنسية وتجديد تعاقده مع النادي قبل عام من الآن ، وبالفعل وقع اللاعب الشاب على عقد استمرار بقميص باريس حتى 2025.

إذاعة مونت كارلو الفرنسية ، رصدت خلال وقت سابق ما تم بين الرئيس الفرنسي السابق ومبابي ، وإقناع ساركوزي اللاعب بأنه أيقونة جديدة للشعب الفرنسي لا يمتد صداها إلى القطاع الرياضي فقط.

استقدام لقب دوري الأبطال الأوروبي ..

ساركوزي طالب مبابي بالبقاء من أجل استقدام لقب دوري أبطال أوروبا إلى فرنسا عبر نادي باريس، الثنائي كان يتحدث بانتظام عن تلك البطولة خاصة أن مبابي لم يحقق أية ألقاب أوروبية ، ووجودها في العاصمة الفرنسية سيحقق عوائد غير مسبقة على الاستثمار الفرنسي.