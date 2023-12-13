بعد موقعة 2005.. كشف حساب بطولات الأهلي واتحاد جدة في 18 عامًا

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد فريق الأهلي لمواجهة أمام اتحاد جدة السعودي، مساء الجمعة المقبل، في إطار منافسات الدور الثاني لكأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

وتأهل اتحاد جدة السعودي لهذا الدور بعد الفوز على نظيره اوكلاند سيتي بنتيجة 3 أهداف دون رد، في الدور التمهيدي لكأس العالم للأندية.

وتعد هذه المباراة الثانية التي تجمع بين الفريقين في نفس البطولة، بعد مواجهة عام 2005 بمونديال اليابان، والتي فاز بها اتحاد جدة السعودي بهدف دون رد سجله اللاعب محمد نور.

ونرصد في هذا التقرير أهم البطولات التي حققها فريقي الأهلي واتحاد جدة بعد موقعة عام 2005، والتي تظهر تفوق ملحوظ للأهلي في عدد البطولات مقارنة بالبطولات التي حققها فريق اتحاد جدة.

حقق فريق اتحاد جدة 8 ألقاب خلال الفترة من 2005 وحتى 2022 جاءت على النحو التالي:

3 ألقاب للدوري السعودي 2006-2007 و 2007-2008 و 2002-2023.

3 ألقاب لكأس الملك 2009-2010، 2012-2013، 2022-2023.

لقبان للسوبر السعودر 216-2017 و 2022-2023.

وعلى الجانب الأخر، كانت الفترة ما بين عام 2005 و 2023 مليئة بالانجازات للأهلي على جميع المستويات المحلية والقارية وأيضا الدولية وصلت لـ 45 لقب.

وجاءت ألقاب الأهلي على النحو التالي:

الدوري المصري 13 من موسم 2005-2006 وحتى موسم 2013-2014 ومن موسم 2015-2016 وحتى موسم 2019-2020، وآخر الألقاب موسم 2022-2023.

كأس مصر 5 ألقاب أعوام 2006، 2007 و 2017 و 2020 و 2022.

السوبر المصري 12 لقبا خلال موسم 2005-2006، 2006-2007، 2007-2008، 2008-2009، 2010-2011، 2011-2012، 2014-2015، 2015-2016، 2017-2018، 2018-2019، 2021-2022 ، 2022-2023.

دوري أبطال أفريقيا 7 ألقاب، أعوام ( 2006، 2008، 2012، 2013، 2019-2020، 2020-2021، 2022-2023).

الكونفدرالية لقب وحيد خلال موسم 2013-2014.

كأس السوبر الأفريقي 7 ألقاب خلال مواسم 2005-2006، 2006-2007، 2008-2009، 2012-2013، 2020-2021، 2021-2022).

كأس العالم للأندية، 3 ميداليات في نسخ 2006، و2020 و 2021.