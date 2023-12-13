الثأر يتصدر 3 دوافع للزمالك في مواجهة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - يستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي في الدوري المصري "دوري نايل"، مساء الخميس.

الزمالك يحل ضيفا على المصري في ملعب برج العرب، بالجولة التاسعة من الدوري المصري.

ويستعرض "الخليج 365" فيما يلي 3 دوافع تحرك الزمالك في مواجهة الفريق البورسعيدي بالدوري المصري.

المربع الذهبي

يتطلع الزمالك للفوز على المصري من أجل ملامسة المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري المصري.

في الوقت الحالي يحتل الزمالك المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة، فيما جمع الفريق البورسعيدي 12 نقطة في المرتبة العاشرة.

الثأر

يأمل الزمالك في الثأر من المصري، بعدما فشل في الفوز عليه في مباراتي الدوري الموسم الماضي.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين في الدوري الموسم الماضي انتهى بالتعادل (2-2)، فيما فاز المصري (3-2) في الدور الثاني، ليكتفي الزمالك بنقطة واحدة من أصل 6 في المواجهتين.

ويعود آخر فوز للزمالك على المصري في الدوري إلى شهر أبريل 2022 في الجولة الـ16 من نسخة 2021-2022.

استكمال سلسلة الانتصارات

تأتي مواجهة المصري بالتزامن مع النتائج الإيجابية التي يحققها الزمالك في الفترة الأخيرة.

ومنذ خسارته أمام زد (1-2) في الدوري المصري في نوفمبر الماضي، خاض الزمالك 5 مباريات فاز في 4 منها وتعادل في واحدة مع بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر قبل أن يتغلب عليه بركلات الترجيح.