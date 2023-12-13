جوارديولا ضمن القائمة النهائية لأفضل مدرب في العالم 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل مدرب في العالم "ذا بيست" 2023.

وشهدت القائمة وجود كلا من، بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، لوشيانو سباليتي مدرب منتخب إيطاليا الحالي.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم "ذا بيست" يوم 15 يناير المقبل 2023، وتقدم الجائزة عن ما قدمه المرشحون في الفترة من 19 ديسمبر 2022 حتى 20 أغسطس 2023.

وحقق جوارديولا الفوز بثلاثية مع مانشستر سيتي، دوري أبطال أوروبا، الدوري الإنجليزي، كأس الاتحاد الإنجليزي.