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فانتازي.. ارتفاع سعر لاعب ليفربول اليوم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهد اليوم الأربعاء ارتفاع سعر لاعب ألكسندر أرنولد، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعًا أو انخفاضًا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم 13 ديسمبر وفقًا للموقع الرسمي فانتازي :

لاعبون ارتفعت أسعارهم

عبد الله دوكوري (إيفرتون) 5.6 مليون جنيه إسترليني

ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 8.2 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

إيفان فيرجسون (برايتون) 6 مليون جنيه إسترليني

كريس باشام (شيفيلد يونايتد) 3.9 مليون جنيه إسترليني

توم كينج (ولفرهامبتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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