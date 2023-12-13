فانتازي.. "من هو أفضل بديل لهالاند؟" الخبراء يجيبون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يتناقش خبراء الدوري الإنجليزي، من أجل تحديد أفضل بديل لإيرلينج هالاند في فانتازي، بعد اصابته في القدم وغيابه عن الجولة الماضية أمام لوتون تاون، وتأكد غيابه عن الأسبوع الثامن عشر بسبب مشاركة مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية.

وقال لي بونفيلد: "نظرًا لملكيته العالية منذ بداية الموسم، أصبح سعر هالاند الآن هو نفس السعر الذي كان عليه في بداية الموسم، وهذا يجعل من السهل بيعه ثم شرائه مرة أخرى بعد الجولة الثامنة عشر، وإذا لم يكن متاحًا في الأسبوع 17 من الدوري، فسوف أبيعه مقابل دومينيك سولانكي".

وأضاف خبير الفانتازي برانيل شيث: "أمتلك حاليًا هالاند وداروين نونيز وسولانكي، إذا تم استبعاد هالاند لفترة طويلة، فسوف أشتري أولي واتكينز، بالنسبة لأولئك الذين لديهم واتكينز بالفعل، أنصحهم بإحضار سولانكي أيضا، حيث يقدم بورنموث مستوى جيد الفترة الأخيرة بجانب جدول المباريات الجيد المقبل".

وواصل خبير الفنتازي أوتكارش دالميا: "لدي حاليًا نونيز وهالاند كمهاجمين، ومن المحتمل أن أبيع النرويجي واشتري واتكينز، مع وضع شارة كابتن الجولة الثامنة عشر في الاعتبار عندما يستضيف أستون فيلا نظيره شيفيلد يونايتد، ثم في الأسبوع الـ19 سأعيد هالاند عن طريق بيع نونيز".

وأردف خبير الفانتازي بن كرابتري: "من المحتمل أن أبيع هالاند مقابل شراء كالوم ويلسون، وتوفير المال للحصول على كيران تريبير عندما يعود من الإيقاف، على الرغم من النتيجتين الأخيرتين لنيوكاسل، إلا أن مبارياتهم المقبلة تبدو جيدة".

ومن جانبه قال جياني بوتيس: "خروج هالاند ودخول سولانكي هي خطوة سأقوم بها في الغالب إذا تم استبعاد نجم السيتي من الجولة 17 ومع ذلك، ستكلفني هذه الخطوة انتقالين، كما هو الحال مع معظم البائعين، وسأعيد شرائه في الجولة الـ 20 قبل مباراته ضد شيفيلد يونايتد".

وتابع خبير الفانتازي براس: "أنا أملك هالاند وواتكينز وفي النهاية أريد إضافة سولانكي إلى هذين الاثنين، وإذا غاب هالاند على المدى القصير، يمكنني ترقية مهاجمي الثالث إلى سولانكي وإبقاء هالاند على مقاعد البدلاء خلال الأسبوعين المقبلين من الدوري".

واختتمت خبيرة الفانتازي سام بونفيلد: "خططت بالفعل لبيع هالاند بسبب تأكد غيابه عن الجولة الثامنة عشر، والآن بعد أن أصبح هناك شك في مشاركته خلال الأسبوع الـ 17، فمن المؤكد تقريبًا أنني سأبيعه وأشتري سولانكي أو راؤول خيمينيز، مع خطة لإعادة شرائه في الجولة التاسعة عشر".