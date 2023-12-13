"خرج للشارع متخفيا".. كيف تغيرت حياة مهاجم كوريا بعد مونديال قطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كان كأس العالم قطر 2022 نقطة التحويل في حياة كثير من اللاعبين المشاركين في البطولة، أبرزهم ليونيل ميسي الذي قاد منتخب الأرجنتين للفوز باللقب الأهم وبعدها حصد هو جائزة الكرة الذهبية، أيضًا كانت البطولة فارقة في حياة مهاجم كوريا الجنوبية، تشو جو سونج.

وانضم سونج إلى نادي تشونبوك هيونداي موتورز وهو يلعب في مركز خط الوسط الدفاع، لكنه استغرق وقتا للتأقلم مع الفريق والتحرك للأمام للاستفادة من طوله (188 سم)، إلا أنه وجد نفسه أمام الخدمة العسكرية الإلزامية والتي كانت فارقة في حياته.

انتقل سونج على سبيل الإعارة إلى نادي جيمتشيون سانجمو في الدرجة الثانية ويتكون من اللاعبين في الخدمة العسكرية، لكنه استغل هذه الفترة ليكتشف نفسه ويبدأ في التسجيل، ثم استدعاه المنتخب الكوري، ليعود من جديد إلى ناديه تشونبوك وحصل على لقب هداف الدوري، ليكون أحد الخيارات الرئيسية لمركز الهجوم مع اقتراب مونديال 2022.

وكان سونج غير معروف من مشجعي كرة القدم في كوريا، وحسبما وصف "غير مهم"، إلا أنه بانطلاق المونديال تغيرت حياته، وقال في تصريحات لصحيفة "ذا آثليتك": "لقد كانت هناك الكثير من التغييرات في العام الماضي، لكنني استمتعت بهم".

وجلس سونج على مقاعد بدلاء منتخب كوريا في المباراة الأولى بكأس العالم 2022 ضد أوروجواي، ليشارك كبديلا لمدة 16 دقيقة فقط، وبدأت شهرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ كان لديه حوالي 20 ألف متابع على "إنستجرام" قبل المباراة ووصل الرقم إلى 1.6 مليون خلال البطولة إلى أنه بلغ 2.7 مليون متابع.

ويرى سونج أن الأمر كان مبالغ فيه من المعجبات ويقول: "لقد قمت بالفعل بإيقاف الإشعارات في كأس العالم حتى أتمكن من التركيز على البطولة، لم تكن هناك أي عقبات خلال كأس العالم لقد كنت أركز فقط على كرة القدم، أنا عادة لا أهتم بتوقعات الناس العالية، لكنني أضع الكثير من الضغط على نفسي، الأمر الذي أصبح عبئًا بعض الشيء".

وظهر سونج على غلاف مجلة "فوج" الكورية كثاني رياضي، وهو يحمل كرة قدم غير مرتدي قميص، وكشف استطلاع رأي عرضته صحيفة "ذا آثليتك" أنه ثاني أكثر المشاهير الكوريين المرغوبين خلف الممثل سونج كانج.

وزادت شهرة سون بعد كأس العالم 2022، إذ يقول الكوري: ""منذ أن أصبحت أكثر شهرة، عرفني الكثير من الناس، حتى أن الناس تعرفوا علي عندما سافرت إلى لندن مع المنتخب الوطني، وكان ذلك مفاجئًا حقًا".