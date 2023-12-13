غياب رمضان صبحي.. بيراميدز يعلن قائمة مواجهة بلدية المحلة



محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة الفريق التي ستلعب أمام بلدية المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

ويحل بلدية المحلة ضيفا على بيراميدز في السابعة مساءً، غدًا الخميس على ملعب استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من بطولة الدوري.

وغاب عن القائمة الثنائي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ كروت صفراء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس