شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يطمئن على الننى وطبيب المنتخب يطلب تقريرا طبيا من آرسنال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، مع الدولي محمد النني لاعب آرسنال بعدما تعرض للإصابة أمس في مباراة فريقه بدوري الأبطال.

كما شهدت الساعات الأخيرة تواصل بين الجهاز الطبي لمنتخب مصر بقيادة محمد أبو العلا و الجهاز الطبي لأرسنال للإطمئنان على النني قبل حسم قائمة المنتخب المبدئية لكأس الأمم الأفريقية.

ويستعد منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقرر لها مطلع العام الجديد .

وتعرض النني، لاعب آرسنال الإنجليزي، إلى إصابة خلال مشاركته في مواجهة آرسنال وآيندهوفن التي انتهت بالتعادل 1-1، في دوري أبطال أوروبا.

وشارك محمد النني في التشكيل الأساسي للجانرز ولكنه اشتكى من الإصابة في الدقيقة 61، وغادر على إثرها ملعب اللقاء .

وكشف ميكيل آرتيتا المدير الفني لآرسنال إن النني تعرض لإصابة في أوتار الركبة لكنه لا يعرف مدى الإصابة.