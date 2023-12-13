شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو تونس يهزمون الكاميرون ببطولة أفريقيا للطائرة بليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز منتخب ناشئين الكرة الطائرة بتونس علي نظيره الكاميرونى 3/ 1 بالشوط الرابع 25 / 23 فى مبارياته بالدور التمهيدى ببطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا بمدينة مصراتة بليبيا والتى تستمر حتى 20 ديسمبر الجارى.

ويلتقى غدا فى السادسة مساءا منتخب مصر لناشئين الكرة الطائرة تحت 17 سنة مع منتخب الكاميرون ، كما تقام اليوم مباراة منتخب ليبيا والمغرب فى السادسة مساءً.

وحقق المنتخب الوطني للناشئين الفوز بجدارة واستحقاق على نظيره تونس بنتيجة 3/ 0 في أولى مبارياته بالدور التمهيدى بالبطولة أمس

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي:

25/ 16

25/ 18

25/ 22

ويشارك في البطولة كلًا من : مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للبطولة وذلك عقب اعتذار نيجريا والجزائر وزيمبابوي.

ويتأهل من البطولة التى يتم تنظيمها لأول مرة صاحبي المركز الأول و الثاني مباشرة إلى بطولة العالم 2024.

ويمثل قائمة منتخب الناشئين كلا من: أحمد عبدالباري ومحمد نصر وخالد الفقي ومصطفى شريف وحمزة ياسين وزياد غنيم ومروان متولي وزياد حنيدق وأحمد يوسف وإبراهيم أحمد وفادي حنفي ومهند ربيع.

وتضم بعثة مصر كلا من الدكتور يوسف حسن عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسًا للبعثة وبيرسي اونكن المشرف العام على المنتخب وأحمد السيد مديرًا فنيًا ومحمد مدبولي مدربًا عامًا وأحمد الماحي مدربًا ومحلل تقني والدكتور عبدالرحمن غانم علاج طبيعي ومحمد فؤاد أبو حسين المدير الإداري للمنتخب، والكابتن هاني فكري الحكم الدولي معين من قبل الاتحاد الإفريقي للعبة.