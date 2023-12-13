شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد ينظم دورة تدريبية للمدربين للحصول على رخصة C يناير القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم الإتحاد المصرى لكرة اليد برئاسة محمد الأمين دورة تدريبية للمدربين للحصول على رخصة C خلال الفترة من 21و حتى 29 يناير القادم .

ومن المقرر أن تقام الدراسة بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى لكرة اليد تحت إشراف الاتحاد الدولى،و رسوم الدراسة 300 يورو للفرد دون الإقامة و الإعاشة .

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

ويواجه متصدر المجموعة الثانية "مجموعة مصر" وصيف المجموعة الرابعة "مجموعة تونس"، بينما سيلاقي وصيف المجموعة الثانية متصدر المجموعة الرابعة في ربع نهائي البطولة.

وفي حال فوز مصر في الدور ربع النهائي وفي الجانب الآخر حقق منتخب تونس الفوز، سيلاقي منتخب مصر منتخب تونس في نصف النهائي.

مجموعات كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد 2024

المجموعة الأولى: كاب فيردي - الكونغو الديمقراطية - زامبيا - رواندا

المجموعة الثانية: مصر - غينيا - الكاميرون - الكونغو برازافيل

المجموعة الثالثة: المغرب - الجزائر - الجابون - ليبيا

المجموعة الرابعة: تونس - أنجولا - نيجيريا - كينيا