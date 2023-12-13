شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد ذكرى التتويج بلقبى أفريقيا 96 و2002 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" ذكرى تتويح الفريق الأبيض ببطولتى دورى أبطال أفريقيا موسم 1996 و2002 في مثل هذا اليوم 13 ديسمبر.

ونشرت الصفحة الرسمية للزمالك صورة للفريقين المتوجين ببطولتى دورى أبطال أفريقيا معلقة عليها:" 13 ديسمبر تاريخ يحمل ذكريات مميزة لنادينا، يوافق اليوم ذكرى فوز نادي الزمالك باللقبين الرابع والخامس بدوري أبطال إفريقيا عامي 1996 و 2002".

في سياق مختلف أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها في السابعة مساء غد الخميس باستاد برج العرب فى الجولة التاسعة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمود حمدى "الونش"- محمد عبد الغني - محمد طارق - أحمد رفاعي - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة .

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.