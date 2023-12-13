بطولة السعودية: الهلال للتحليق أكثر مستفيداً من غياب النصر

الرياص - اسماء السيد - الرياض: يبحث الهلال عن التحليق في صدارة الدوري السعودي لكرة القدم عندما يستقبل الوحدة الجمعة في المرحلة السابعة عشرة، مستفيداً من غياب وصيفه النصر الذي تأجلت مباراته مع الاتحاد حامل اللقب لانشغال الأخير في مونديال الأندية.

على ملعب الأمير فيصل بن فهد، يسعى الهلال لمواصلة سلسلة انتصاراته في جميع البطولات، بعدما حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس الملك وثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

على جبهة الدوري المحلي، حقق تسعة انتصارات توالياً أبعدته بفارق سبع نقاط عن أقرب مطارديه النصر و13 نقطة عن الأهلي الثالث، فأصبح مرشحاً فوق العادة لاستعادة اللقب الذي جرّده منه الاتحاد الموسم الماضي.

وقال البرتغالي جورجي جيزوس مدرب الهلال "يسير فريقنا في كل البطولات بشكل رائع وهذا يعود لطموحنا، لكن لم نحقق أي شيء إذ نسير في الطريق الصحيح نحو الهدف".

تابع "بالرغم من التغييرات، لازال فريقنا قويًا وشكرًا لجمهورنا الوفي".

ويمتلك الهلال الذي يفتقد نجمه البرازيلي المصاب نيمار لفترة طويلة، كوكبة من النجوم أمثال هدافه الصربي الكسندر ميتروفيتش الذي يحتل وصافة ترتيب الهدافين (13)، مواطنه لاعب الوسط سيرغي ميلينكوفيتش-سافيتش، البرتغالي روبن نيفيش والحارس المغربي ياسين بونو.

في المقابل، يتموضع الوحدة التاسع في منتصف الترتيب ويبحث عن تحقيق فوزه الثاني توالياً.

يبرز في صفوفه أمثال الحارس المغربي منير المحمدي ومواطناه فيصل فجر وجواد الياميق والبرازيلي انسيلمو دي مورايش والكوستاريكي اوسكار دوارتي والمهاجم النيجيري أوديون إيغالو.

ورغم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، يبحث الفيحاء، عاشر الترتيب، عن تعويض خسارتين متتاليتين عندما يستقبل الأهلي ثالث الترتيب الخميس.

ورغم المستويات والنتائج الجيدة التي حققها الفيحاء، إلا أنه تلقى خسارتين قاسيتين أمام ضيفه ضمك 2-4 ثم على أرض التعاون 1-4.

ويفتقد الفيحاء للمغربي عبدالحميد صابيري والنيجيري أنتوني نواكايمي ومخير الرشيدي للإصابة، لكنه يضم مجموعة من الأسماء المميزة، على غرار حارسه الصربي فلاديمير ستويكوفيتش والعاجي غيسلان كونان والزامبي فاشون ساكالا والنيجيري هنري أونيكورو.

معاناة الأهلي

أما الأهلي الذي تعثر بالتعادل السلبي أمام الرائد في الجولة الماضية بعد فوزه الكبير على أبها 6-0، فيطمح إلى العودة سريعاً وتحقيق فوز جديد يؤمن من خلاله مركزه الحالي ويبقيه قريباً من أندية الصدارة.

وقال الألماني ماتياس يايسله المدير الفني للنادي الأهلي "نتيجة التعادل أمام الرائد في المرحلة الماضية محبطة".

تابع "يعاني الخط الهجومي لفريقي من سوء التمركز، ما يؤثر على الفريق بشكل كامل في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن الفريق "كان ينقصه التوفيق والحظ أمام نادي الرائد لتحقيق الانتصار".

أردف "لم تسكن شباك الفريق أية أهداف خلال المراحل الثلاث الماضية، وهو أمر إيجابي بالنسبة لنا، سنكمل على هذا الأمر، وسنعالج مشكلات الهجوم خلال المباريات المقبلة".

ويعوّل الأهلي على مجموعة مميزة من اللاعبين أمثال حارسه السنغالي ادوار مندي، العاجي فرانك كيسيه، الجزائري رياض محرز، البرازيلي روجر إيبانيز والإسباني غابريال فيغا.