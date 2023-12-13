مانشستر سيتي يتقدم على النجم الأحمر بهدف في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - أنهى فريق مانشستر سيتي الشوط الأول متقدمًا على نظره سرفينا زفيزد " النجم الأحمر " بهدف دون رد في المباراة المقامة الآن ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا.

سجل ميكا هاميلتون هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وحاول بعدها الفريق الصربي إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه فشل في هز شباك السيتيزن.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أورتيجا.

الدفاع: لويس - ستونز - جوميز - أكانجي.

الوسط: فيليبس - كوفاسيتش - نونيز.

الهجوم: بوب - جريليتش - هاميلتون.

وحسم مانشستر سيتي تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يتربع السماوي على صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة بفارق 6 نقاط عن فريق لايبزيج الوصيف.

في حين ودع فريق النجم الأحمر لدوري الأبطال رسميًا حيث يتواجد في المركز الرابع والأخير بمجموعته برصيد نقطة وحيدة، حصل عليها من التعادل مع فريق يونج بويز.