ذوو الهمم بجامعة أسيوط يحصدون "28" ميدالية في الدورة الرياضية لألعاب القوى

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة، حصول طلاب الجامعة من ذوي الهمم على (28) ميدالية متنوعة (10 ميداليات ذهبية ، و(11) ميدالية فضية ، و (7) ميدالية برونزية)؛ وذلك خلال مشاركتهم فى الدورة الرياضية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية لبطولة ألعاب القوى ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعى ال(51) ، والتي نظمتها الجامعة الأمريكية بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور محمد صبحي حسانين نائب رئيس الإتحاد الرياضي المصري للجامعات ، والدكتور أحمد دلال رئيس الجامعة الأمريكية، والدكتور عرفة سلامة مدير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات

المنشاوي: تقديم الدعم الكامل لطلاب الجامعة من ذوي الهمم واستغلال طاقتهم بأفضل صورة ممكنة

وتقدم الدكتور المنشاوي، بخالص التهنئة والاعتزاز لطلاب الجامعة من ذوي الهمم، الذين حققوا إنجازات مشرفة ومراكز متقدمة على مستوى الجامعات المصرية، مؤكداً أن جامعة أسيوط حريصة على تقديم الدعم الكامل لطلابها من ذوي الهمم واستغلال طاقتهم بأفضل صورة ممكنة، ومنحهم الفرصة ليكون لهم دور إيجابي في المجتمع، واستغلال طاقاتهم بأفضل صورة ممكنة، لافتًا أن هذه الإنجازات تضاف إلى سلسلة إنجازاتهم المتميزة فى الأنشطة الطلابية، وتؤكد على قدراتهم ومواهبهم، وتعكس الإهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لرعايتهم وتوفير المتطلبات اللازمة لهم من أجل المشاركة في الأنشطة، ورعاية الموهوبين، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة الدائم على دعم ذوي الهمم، ودعم أنشطتهم، وتنمية مهاراتهم، وخلق روح التنافسية والإبداع لديهم، مثمناً جهود القائمين على مركز رعاية الطلاب ذوي الهمم، والإدارة العامة لرعاية الشباب في تدريب وتأهيل الطلاب، وإعدادهم للمشاركة في كافة المسابقات والمحافل الرياضة، مضيفاَ مشاركة الجامعة بعدد (7) طالبات و(9) طلاب فى الإعاقة (البصرية، والسمعية، والحركية، وقصار القامة، سباقات 200 متر عدو ، ورمى الرمح ، ودفع الجلة).

تأتي مشاركة طلاب الجامعة؛ تحت إشراف الدكتورة مديحة درويش المشرف العام علي الأنشطة الطلابية، والدكتورة أمنية محمد مدير مركز رعاية الطلاب ذوي القدرات والإحتياجات الخاصة، والدكتور هيثم إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب؛ والأستاذ إيهاب رمضان مدير إدارة النشاط الرياضي ، والأستاذ أحمد رجب مدير إدارة اللياقه البدنية ، والدكتور جمال الصاوي المدير الإداري بالمركز، والإشراف المرافق الأستاذ أحمد رجب المدير الفني ، والأستاذ أحمد حسن مدرب الفرق، والأستاذ أحمد حزين، والأستاذة عفاف عبد القادر مشرفة الطالبات، والأستاذ عصام عبد التواب مشرف الطلاب.

جانب من البطولة

جانب من البطولة

جانب من البطولة

جانب من البطولة

جانب من البطولة