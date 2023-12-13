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قائمة بيراميدز لمواجهة بلدية المحلة.. غياب رمضان صبحي وبلاتي توريه

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الرسمي لمواجهة الفريق أمام بلدية المحلة، والتي تجمعهما غدا الخميس، ضمن منافسات الجولة التاسعه من .

 

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد ميهوب - يوسف نادر 

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - أحمد سامي - أحمد فتحي - محمد الشيبي - محمد حمدي - كريم حافظ

خط الوسط: يوسف أسامة - سيف جعفر - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو 

خط الهجوم: فخري لاكاي - فينسون ماييلي - دودو الجباس

 

ويفتقد بيراميدز في مواجهة البلدية لجهود لاعب الوسط الدولي البوركيني بلاتي توريه بسبب الإيقاف لمدة ٣ مباريات بعد الطرد أمام الإسماعيلي، ورمضان صبحي بسبب الإيقاف للحصول على ٣ بطاقات صفراء.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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