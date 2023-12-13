شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل الأجيال خطة ااتحاد الطائرة فى تدعيم المنتخبات الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت شعار "تواصل الأجيال" يبنى اتحاد الكرة الطائرة خطته المستقبلة للعبة والقائمة على تطوير المنتخبات الوطنية، عبر تدعيم تدعيم منتخبات الكبار ببعض العناصر الشابة وخلق نوع من التنافس بين جيل الكبار وبعض الشباب.

ويبقى التواصل بين الأجيال امر في غاية الأهمية لما يحققه من نتائج مذهلة ومهمة للغاية، فى تشكل وحدة نسيج متماسكة تدفع المنتخبات للتكامل وعدم التلاشي.

هذا ما أكده حسن عابد المدير التنفيذي للاتحاد ، بالإشارة إلى أن خطة مجلس إدارة الاتحاد برئاسة ياسر قمرهي تطوير المنتخبات الوطنية وتدعيمها وكانت واضحة منذ حصولهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك من خلال تنفيذ الاتحاد خطة طويلة الأجل والعمل على كيفية تدعيم صفوف المنتخبات الوطنية على مستوى الكبار والناشئين والسيدات والرجال.

تابع عابد في تصريحات صحفية للاتحاد أن خطة المجلس في الفترة المقبلة هي تدعيم منتخبات الكبار ببعض العناصر الشابة وخلق نوع من التنافس بين جيل الكبار وبعض الشباب، كنوع من تواصل الأجيار

أردف عابد أن الاتحاد المصري للطائرة لا يدخر جهدًا في توفير كل ما تحتاجه المنتخبات في مختلف الفئات العمرية من أجل الاستمرار على القمة في القارة وكذلك تمثيل مصر بشكل مشرف في المحافل الدولية.

وزاد المدير التنفيذى لاتحاد الطائرة، أن الاستراتيجية التي تبناها الاتحاد في الفترة الماضية أتت بثمارها وهو ما تمثل في التتويج ببطولة أفريقيا للرجال التي أقيمت في مصر والتأهل إلى بطولة العالم، وكذلك فوز منتخب الناشئات بالبطولة القارية منذ أيام وتأهله لبطولة العالم أيضًا.

واختتم عابد حديثه أنه يتواصل بشكل دائم مع بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عامًا لكرة الطائرة المشاركة في الوقت الحالي ببطولة أفريقيا التي تستضيفها مدينة مصراته الليبية خلال الفترة من 10 وحتى 20 ديسمبر الجاري.

وحقق المنتخب الوطني الفوز في اللقاء الافتتاحي أمام تونس أمس بنتيجة 3/0 ويستعد حاليًا لمواجهة الكاميرون غدًا الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً.

ويشارك في البطولة كلًا من مصر، تونس، المغرب، الكاميرون، بالإضافة إلى ليبيا البلد المستضيف للحدث.