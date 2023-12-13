شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب مغلق للأهلى في ثانى مران له بالسعودية استعدادا لمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إغلاق مران الفريق الذي يجري حاليًّا على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، إقامة المران بشكل مغلق أمام وسائل الإعلام، من أجل توفير أكبر قدر من التركيز للاعبين، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى الجهاز الفني للأهلي للاستعداد بشكل قوي للمواجهة المقبلة، من أجل تحقيق إنجاز جديد للنادي في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي يوم الجمعة المقبل في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، التي انطلقت مساء أمس الثلاثاء، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.