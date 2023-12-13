شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية في ختام مران منتخب الشباب باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل منتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، تدريباته علي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة خلال معسكره المقام حاليا والذي يستمر حتي الجمعة المقبل.

استمر المران لمدة 90 دقيقة تقريبا ، وشهد التركيز علي بعض الجمل الفنية والتكتيكية التي يسعي الجهاز الفني لتحفيظها للاعبين ، وانتهي بتقسيمة شهدت حماسا وجدية من جميع اللاعبين وخاصة الذين تم ضمهم لأول مرة لنيل إعجاب الجهاز الفني والتمسك بالفرصة لتمثيل منتخب مصر.

انطلق المعسكر الأحد الماضي وينتهى الجمعة المقبل، وتضم قائمة اللاعبين للمعسكر الحالي كل من : في حراسة المرمى: عبد المنعم تامر، أحمد وهب، أحمد جمال، أحمد إبراهيم، الدفاع: عبد الله فؤاد، معتز محمد ، أحمد مجدى، أحمد عابدين، يوسف عبد الحفيظ، حسن أبو المعاطى، مهاب سامى، محمد إبراهيم، وفي الوسط: مصطفى عكاشة، عبد الرحمن شعبان، فارس خالد، محمد عماد، محمد السيد، محمد سعيد، زياد جاب الله، عمر خضر، محمد عبد الله، أنس وائل، عمرو خالد، هادى عامر، والهجوم: مهند محمد، السيد ربيع، عمر فتحى، حسن صابر.

وقرر وائل رياض المدير الفني لمنتخب الشباب ، اقامة معسكرا خاصا للاعبين المحترفين بالخارج ومزدوجي الجنسية في القاهرة خلال الفترة من 20 حتي 25 ديسمبر الجاري ، لاختبارهم ومشاهدتهم عن قرب واختيار الأفضل منهم لتمثيل منتخب مصر .

يُقام المعسكر لأول مرة من نوعه ، في اطار خطة الجهاز الفني لمنتخب الشباب للبحث والتنقيب عن أفضل العناصر في الداخل والخارج لتدعيم منتخب مصر للشباب الذي يعتبر نواة المنتخب الوطني الأول في المرحلة المقبلة .