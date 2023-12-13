شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الزمالك 39 / 33 فى قمة مرتبط اليد 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 33/39 فى إطار ختام المرحلة الأولى من دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 .

أقيم اللقاء على صالة النادى الأهلى بعد نقل المباراة من صالة سيتى كلوب السلام .

فيما تنطلق المرحلة الثانية بدورى محترفى كرة اليد للموسم المحلى 2023 / 2024 يوم 6 فبراير المقبل عقب انتهاء اللاعبين الدوليين من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر يناير القادم .

وتستضيف مصر كأس الأمم الافريقية لكرة اليد للرجال خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير المقبل، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ويتأهل الفائز باللقب إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.