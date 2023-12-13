شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ضد الاتحاد.. مناورة استعراض قوة بين خطى وسط الفريقين أمام العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في قمة عربية مثيرة وشيقة، تترقب الجماهير المصرية والسعودية قمة الأهلي واتحاد جدة السعودية بعد غدا الجمعة في ربع نهائي كأس العالم للأندية، في الثامنة مساء على استاد الجوهرة المُشعة، في ظل الندية والإثارة التي تشهدها مواجهات الفرق المصرية والسعودية.

وتشهد مباراة الأهلي واتحاد جدة مواجهات خاصة في كل المراكز، حيث القوة الضاربة لكل فريق في سبيل الحشد لتحقيق الفوز على الآخر، وحسم بطاقة الصعود إلى نصف نهائي مونديال الندية، حيث يرتكز الأهلي على تاريخه واسمه ومعدن لاعبيه عندما يكونوا في المواقف الصعبة ، بينما يعتمد اتحاد جدة على الأسماء اللامعة التي يضمها، بعدما شهد الموسم الحالي طفرة في مستوى الكرة السعودية على مستوى الصفقات وضم نجوم عالميين.

تشهد القمة العربية معركة من نوع خاص في منطقة وسط الملعب، في صراع كلا مركزي الوسط بالفريقين للسيطرة والاستحواذ على المباراة ومنح الأفضلية لفريقه والتحكم برتم المباراة وكذلك تسيير اللعب لخدمة فريقه، حيث يخوض خطي وسط الفريقين صراع من نوع خاص، في منطقة المناورات:

ويعد الثلاثي اليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور الأقرب للدفاع عن وسط الأهلي في قمة الغد، حيث تبلغ القيمة السوقية لديانج 4.5 مليون يورو ولعب 14 مباراة لم يسجل أو يصنع، وعاشور تبلغ قيمته السوقية 2 مليون يورو ولعب 13 مباراة صنع خلالهم 5 أهداف، فيما تبلغ قيمة مروان عطية السوقية 1.2 مليون يورو ولعب 12 مباراة ولم يسجل أو يصنع.

في المقابل، يضم وسط الاتحاد كلا من الفرنسي نجولو كانتي وتبلغ قيمته السوقية 12 مليون يورو ولعب 20 مباراة سجل هدفين وصنع 4 أهداف، والثاني البرازيلى فابينيو وتبلغ قيمته السوقية 38 مليون يورو ولعب 18 مباراة صنع 3 أهداف ولم يسجل أهدافا، وأخيرا السعودى فيصل الغامدي تبلغ قيمته السوقية 300 ألف يورو ولعب 17 مباراة ولم يسجل أو يصنع أهدافا.