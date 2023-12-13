شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو والبنك الأهلى والإسماعيلى الأكثر هزيمة بالدورى قبل الجولة الـ9 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتلك أندية البنك الأهلي وفاركو والإسماعيلي أكبر عدد من الهزائم في الدوري بعد مرور 8 جولات، وقبل انطلاق الجولة التاسعة غدا.

البنك يتصدر القائمة برصيد 7 هزائم من بين 8 مباريات خاضها، حيث حقق انتصار وحيد منذ بداية المسابقة، أمام فاركو والإسماعيلي ففي سجلهما 5 هزائم حتى الآن.

تنطلق غدا الخميس المقبل مباريات الاسبوع التاسع لمسابقة الدوري المصري ويغيب الأهلى عن الظهور فى هذه الجولة بسبب انشغاله بخوض منافسات كأس العالم للأندية المقامة حالياً فى السعودية.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاءات بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وانتهت منافسات الجولة الماضية الـ(8) للدوري المصري، والتي شهدت الـ(5) مواجهات فقط لا غير، عقب صدور قرار بتأجيل لقاء الزمالك والاتحاد السكندري، إلى أجل غير مسمى، نظرا لتقديم موعد مباراة ساجرادا الأنجولي في الكونفدرالية الأفريقية لمدة 24 ساعة، ليقام السبت بدلا من الأحد المقبل.

وكانت قد تأجلت أيضا مواجهات الأهلي ضد زد والجونة مع بيراميدز ومودرن فيوتشر مع المصري، في ظل المشاركات الأفريقية للأهلي وبيراميدز وفيوتشر ..

وشهدت الجولة فوز سموحة على فاركو (2-1) بجانب تغلب الإسماعيلي على البنك الأهلي بنفس النتيجة، بخلاف فوز طلائع الجيش على بلدية المحلة (2-0) وفوز سيراميكا كليوباترا على انبي (4-2)، بينما اختتمت بتعادل سلبي بين المقاولون والداخلية .. ليظل المقاولون العرب بلا أي فوز في الدوري المصري حتي الجولة الثامنة.

مواعيد مباريات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري

الخميس 14 ديسمبر 2023

البنك الأهلي × الجونة - 4 عصرا

مودرن فيوتشر × سيراميكا - 4 عصرا

بيراميدز × بلدية المحلة - 7 مساء

المصري × الزمالك - 7 مساء

الجمعة 15 ديسمبر 2023