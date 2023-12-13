صلاح يحتفل بـ200 هدف مع ليفربول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دخل النجم المصري محمد صلاح تاريخ «الريدز» من الباب الواسع، ليمهد الطريق أمامه ليكون أحد أهم أساطير النادي عبر التاريخ. ونجح في تسجيل هدفه الـ200 خلال فوز ليفربول على كريستال بالاس ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي. ونشر الحساب الرسمي لليفربول في منصة «X » تعليقا للنجم المصري عن إنجازه الأخير، وقال «إنه لأمر رائع أن أسجل 200 هدف لهذا النادي، بالطبع أنا فخور جدا، لقد كانت لحظة فخر كبيرة».

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