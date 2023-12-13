رحيل صانع أمجاد الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقل إلى رحمة الله، أمس، رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الهلال ورئيسه الأسبق الأمير بندر بن محمد، وأحد رموز الحركة الرياضية بالسعودية بعد رحلة طويلة مع المرض.

وحظي الهلال باهتمام من قبل الراحل، حيث أسس ورعى مدرسة الهلال الكروية الأشهر على مستوى منطقة الشرق الأوسط والتي أسسها في النادي عام 1400هـ ـ 1980م كأول مدرسة كروية في تاريخ الكرة السعودية، وتولى دعمها بمدربين عالميين متخصصين في الفئات السنية أمثال اليوغسلافي بروشتش والإسباني كوبالا والمصري طه الطوخي والتي ولدت أبرز نجوم الكرة السعودية التي خدموها لعقود طوال ومازالت تؤدي ثمارها بعد توسعها وتطويرها في العقود الثلاثة الأخيرة.

الرئيس الذهبي

ويلقب الرئيس الراحل بالرئيس الذهبي للهلال بعد أن حقق خلال رئاسته التي تمتد من عام 1996 وحتى عام 2000، عدة بطولات على صعيد الفريق الكروي الأول.

منها دوري أبطال آسيا 2000 وبطولة الدوري السعودي موسم 1997 – 1998 كما حقق ثلاث بطولات آسيوية وعددا من البطولات المحلية ومن ضمنها كأس المؤسس.

وعاش الهلال معه إنجازات غير مسبوقة، حيث حقق خلال فترة رئاسته التي بلغت أربع سنوات (1996- 2000م) تسع بطولات، وهو أول رئيس يتوج بتسعة ألقاب في أربع سنوات.

حيث رفع رصيد بطولات الهلال الحالية الـ 66 من 23 إلى 32 بطولة.

ففي موسمه الأول توج بكأس الكؤوس الآسيوية لعام 1996م، كأس السوبر الآسيوي 1997م، تلاه إحراز كأس دوري خادم الحرمين الشريفين، ومن ثم كأس الأمير فيصل بن فهد عام 1999م، وكأس بطولة الصداقة الدولية في إبها 1999م بمشاركة أندية عربية، وتوج الهلال بكأسها عقب فوزه على الأهلي المصري في المباراة النهائية.

كأس المؤسس تاج بطولات بندر

وفي عام 2000م حقق في عهده الهلال أربع بطولات رفعت رصيده إلى تسع بطولات أبرزها كأس – المؤسس – الملك عبدالعزيز، ومن ثم إحراز بطولة دوري أبطال آسيا 2000م، وحقق الفريق كأس ولي العهد، واختتم الأمير بندر بن محمد مشواره البطولي في الرئاسة الهلالية ببطولة كأس الكؤوس العربية 2000م.

المدرسة الهلالية قدمت نجوما كبارا للكرة السعودية أمثال يوسف الثنيان وسامي الجابر وحسين الحبشي وخالد التيماوي والثلاثي صفوق ومحمد ونواف التمياط إضافة إلى فيصل أبو اثنين ووليد المدوح وعبدالرحمن التخيفي وسعد مبارك ومحمد الشلهوب وغيرهم.

بعد 34 عاما وتحديدا عام 2014م أعلن الأمير الراحل بندر بن محمد استقالته من رئاسة هيئة أعضاء شرف الهلال، كما تنحى عن مهمة الإشراف على الفئات السنية بعد مسيرة امتدت 45 عاما.