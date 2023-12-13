الاتحاد والأهلي المصري.. قمة مونديالية بنكهة عربية غدا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب فريق الاتحاد موعدا لمنازلة نظيره الأهلي المصري غدا في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، بعد تجاوزه فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مباريات بطولة مونديال العالم للأندية 2023 التي تحتضنها مدينة جدة غرب المملكة، وسط حضور جماهيري غفير اكتظت به جنبات استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة) المشعة في مواجهة شهدت سيطرة اتحادية خالصة حسمها منذ شوطها الأول بثلاثة أهداف جاءت بتوقيع الثلاثي البرازيلي رومارينيو والفرنسيين أنغلو كانتي وكريم بنزيما أفضل لاعب بالعالم الموسم الماضي.

العميد يخنق أوكلاند

نجح مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو غاياردو في بسط نفوذ فريقه على مجريات مواجهة أوكلاند سيتي بطل قارة أوقيانوسيا، بعد أن سيطر على الملعب وحسم المواجهة في شوطها الأول بثلاثية صاعقة جاءت بعد محاولات عدة تصدى لها مدافعو وحارس الفريق النيوزلندي، قبل أن يعمل على إراحة بعض نجومه استعدادا لمواجهة بطل أفريقيا الأهلي المصري الحاسمة غدا الجمعة في اللقاء الذي ستحتضنه الجوهرة.

روما يفتتح أهداف مونديال 2023

وضع البرازيلي رومارينيو بصمته بعد عودته لمشاركة فريقه الاتحاد بعد طول غياب عقب الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في الفترة الماضية، ليسجل أول أهداف مونديال 2023 بعد محاولات عدة استطاع العقرب البرازيلي أن يحسمها بهدف أراح زملاءه اللاعبين وفتح مهرجان الثلاثية الاتحادية التي أعادت شيئا من وهج الاتحاد في مونديال 2005.

البنز أول لاعب يسجل في 4 مونديالات

سجل مهاجم فريق الاتحاد نفسه كأول لاعب بالعالم يسجل في أربع نسخ من مونديال الأندية، بعد تسجيله الهدف الثالث في شباك مرمى فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي، ليصل للهدف الخامس له في تاريخ المونديال، مقترباً من زميله السابق في ريال مدريد كريستيانو رونالدو الذي يتصدر قائمة هدافي مونديال الأندية برصيد 7 أهداف مع ناديين مختلفين، متوجا مستواه بالحصول على جائزة أفضل لاعب في بالمباراة.

الألعاب النارية تضيء الجوهرة

أجواء خيالية عاشتها الجماهير السعودية التي امتلأت بهم مدرجات ملعب الجوهرة المشعة، في حفل افتتاح كأس العالم للأندية 2023 التي ستستمر حتى الثاني والعشرين من ديسمبر الجاري بمشاركة سبعة فرق عالمية يتقدمهم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، حيث أحيت فرقة «سويدش هاوس مافيا» السويدية، ومغني الراب الأمريكي «بوستا رايمز» حفل الافتتاح لمدة 25 دقيقة قبل انطلاق صافرة المباراة الافتتاحية.

أجواء ماطرة تبهج جدة

تواصلت أفراح الاتحاديين بهجة بالفوز العريض على أوكلاند سيتي والعبور للدور ربع النهائي من مونديال الأندية 2023، وبالأجواء الماطرة التي هطلت قبل وأثناء وبعد المباراة على مدينة جدة عروس البحر الأحمر التي تعيش هذه الأيام بهجة وأجواء مونديالية كروية جذبت من خلالها أنظار وعدسات وسائل الإعلام العالمية.

بطل أفريقيا يسعى لرد الثأر من النمور

قمة سعودية مصرية مرتقبة ينتظرها عشاق الكرة المستديرة على استاد الجوهرة المشعة، يسعى من خلالها فريق الأهلي المصري لرد الثأر للنمور الاتحادية على خلفية مواجهة الفريقين بالعام 2005 والتي تمكن فيها نمور الاتحاد من العبور لمواجهة ساوباولو البرازيلي في دور نصف النهائي، فيما يهدف اتحاد جده لتأكيد سطوته وإعادة كتابة سيناريو طوكيو والوصول مرة أخرى للدور نصف النهائي في مونديال 2023.

10 مواجهات عربية في تاريخ المونديال: