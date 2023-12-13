شكرا لقرائتكم خبر المجاهيم تختتم منافساتها في مهرجان الإبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمس منافسات فئة المجاهيم في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الثامنة، بعد إعلان نتائج المنقيات المشاركة في شوط نخبة النخبة.

وشهدت منافسات المجاهيم مشاركة 1000 متن في 10 أشواط هي شوط فرديات الدق، والجل، والقعدان (مفاريد - دق)، ومفاريد «بكار»، والفحل المنتج، وشلفا ولي العهد، وسيف الملك، وبيرق الموحد، ونخبة النخبة.

وجاءت نتائج الفائزين بالمركز الأول في أشواط المجاهيم بتحقيق المشارك فرحان الدوسري المركز الأول في شوطي الدق والجل، فيما حصد المشارك عبدالعزيز بن سليم المركز الأول في شوطي سيف الملك ونخبة النخبة، ونال المشارك براك الدوسري المركز الأول في شوط بيرق الموحد، بينما فاز المشارك صالح المنهالي بالمركز الأول في شوط مفاريد البكار، وحقق المشارك سيف الرسام المركز الأول في شوط دق القعدان، وجاء في المركز الأول في فئة مفاريد القعدان المشارك سالم آل كبيده.

وتعلن نتائج الفحل المنتج لاحقاً بعد ثبوت نتائج الـ DNA التي تخضع لها جميع الفحول المشاركة.