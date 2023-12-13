اليمن يحقق فوزًا ثمينًا على نظيره العماني ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة غرب آسيا

المنامة - ياسر ابراهيم - تمكن المنتخب الوطني للناشئين، مساء اليوم الأربعاء، من التأهل لنصف بطولة غرب آسيا بعد فوزه المستحق على نظيره العماني.

وانتهى اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب مجمع السعادة في مدينة صلالة بمحافظة ظفار العُمانية بهدف وحيد عن طريق اللاعب عبدالرحمن الخضر في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب الوطني رصيده النقطي إلى ست متصدرا مجموعته الأولى وضمن التأهل رسميا للدور القادم.

وتجمد رصيد المنتخب العماني عند ثلاث نقاط في المرتبة الثالثة خلف العراق ثاني المجموعة بعد فوز الأخير على لبنان بثلاثة أهداف نظيفة.