تشكيل بوروسيا دورتموند لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن إيدن ترزيتش المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند عن تشكيلة فريقه الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بوروسيا دورتموند كالتالي:

حراسة المرمى: كوبل.

خط الدفاع: وولف، سولي، هوملز، بن سبعيني.

خط الوسط: ريوس، صالح أوزجان، براندت.

خط الهجوم: باينو جيتنز، فولكروج، أديمي.

بينما جاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، سكرينيار، إل هيرنانديز.

خط الوسط: لي، زائير أيمري، فيتينها.

خط الهجوم: باركولا، كولو مواني، مبابي.

ويحتل بوروسيا دورتموند صدارة المجموعة السادسة حتى الآن برصيد 10 نقاط، في حين يأتي سان جيرمان ثانياً وفى جعبته 7 نقاط، ونيوكاسل وميلان برصيد 5 نقاط لكل منهما.

يدخل باريس سان جيرمان المباراة، بهدف الفوز فقط لحصد بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا،، ورغم أنّ التعادل قد يكفيه لكنّه يُدخله في حسابات أخرى مرتبطة بنتيجة مباراة نيوكاسل يونايتد وميلان.