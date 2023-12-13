تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نيوكاسل بدوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - كشف ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة نيوكاسل يونايتد، على ملعب الأخير بسانت جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

تشكيل ميلان الرسمي لمواجهة نيوكاسل يونايتد

حراسة المرمى: مينيان

خط الدفاع: كالابريا، ثيو، توموري، فلورينزي.

خط الوسط: تشيك، راينديرز، موسى.

خط الهجوم: لياو، جيرو، بوليسيتش.

ويتذيل ميلان جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط، بالتساوي مع نيوكاسل الذي يحل ثالثا، ويحتاج كلا الفريقين للفوز لمحاولة التأهل إلى دور ال16 من المسابقة، بشرط خسارة باريس سان جيرمان أمام بوروسيا دورتموند.