مانشستر سيتي يهزم النجم الأحمر بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا مهمًا على نظره سرفينا زفيزد " النجم الأحمر " بثلاثية مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب راجكو ميتيتش ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

سجل ميكا هاميلتون هدف تقدم مانشستر سيتي في الدقيقة 19 من الشوط الأول، وحاول بعدها الفريق الصربي إدراك هدف التعادل في أكثر من فرصة ولكنه فشل في هز شباك السيتيزن.

وفي الشوط الثاني سجل أوسكار بوب هدف التعزيز للسيتي في الدقيقة 62، قبل ان يتمكن اللاعب إن بيوم هوانغ من إدراك هدف تقليص الفارق للنجم الأخمر في الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 85 من عمر المباراة تمكن اللاعب كالفين فيليبس من تسجيل الهدف الثالث للسيتي من ضربة جزاء.

بدأ مانشستر سيتي المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أورتيجا.

الدفاع: لويس - ستونز - جوميز - أكانجي.

الوسط: فيليبس - كوفاسيتش - نونيز.

الهجوم: بوب - جريليتش - هاميلتون.

وحسم مانشستر سيتي تأهله رسميًا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حيث يتربع السماوي على صدارة جدول ترتيب مجموعته برصيد 18 نقطة بفارق 9 نقاط عن فريق لايبزيج الوصيف.

في حين ودع فريق النجم الأحمر لدوري الأبطال رسميًا حيث يتواجد في المركز الرابع والأخير بمجموعته برصيد نقطة وحيدة، حصل عليها من التعادل مع فريق يونج بويز.