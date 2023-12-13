تشكيل مباراة ميلان ونيوكاسل يونايتد الرسمي في دوري أبطال أوروبا

أعلنت الأجهزة الفنية لفريقي ميلان ونيوكاسل يونايتد، عن التشكيل الرسمي الذي ستنطلق به المواجهة المرتقبة بينهم في دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف فريق نيوكاسل يونايتد، نظيره ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق أحداث المباراة الحاسمة بين الفريقين، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

أقرأ أيضًا.. تريزيجيه يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

ويحتاج نيوكاسل يونايتد، للتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الفوز على ميلان مع تعادل باريس.

فيما يحتاج ميلان لتحقيق الفوز على نيوكاسل يونايتد، مع خسارة باريس سان جيرمان.

تشكيل نيوكاسل يونايتد أمام ميلان

حراسة المرمى: مارتن دوبرافكا

الدفاع: تينو ليفرامينتو – فابيان شار – جمال لاسيلس – كيران تريبيير.

الوسط: جويلنتون – برونو جيماريش – لويس ميلي.

الهجوم: أنتوني جوردون – كالوم ويلسون – ميجيل ألميرون.

كما يأتي تشكيل ميلان أمام نيوكاسل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مايك ماينيان

الدفاع: دافيدي كالابريا – فيكايو توموري – ثيو هيرنانديز – أليساندرو فلورينزي

الوسط: روبن لوفتس تشيك – تيجاني ريندرز – يونس موسى.

الهجوم: كريستيان بوليسيتش – أوليفييه جيرو – رافائيل لياو.