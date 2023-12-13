نتائج الزمالك مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة المصري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة الإدارة التحكيمية لمباراة الزمالك ضد المصري البورسعيدي، للحكم محمود البنا.

ويدير البنا، مباراة الزمالك ضد المصري، ويعاونه محمود أبو الرجال، هاني عبد الفتاح، حمادة القلاوي، محمد عادل، وأحمد حسن طه.

ويلعب الزمالك ضد المصري، غدًا الخميس الموافق 14 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري.

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وستقام مباراة الزمالك ضد المصري، على ملعب الجيش ببرج العرب في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وسبق لـ محمود البنا، وأن أدار 32 مباراة لنادي الزمالك، حيث حقق الفارس الأبيض الفوز في 18 مباراة وتعادل في 7 وخسر في 7 آخرين.

وأشهر البنا، 61 بطاقة صفراء في مباريات الزمالك وبطاقة واحدة حمراء بطرد غير مباشر.

والجدير بالذكر أن الزمالك يقع في المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة حصدهم من 7 مباريات، فيما يتواجد المصري في المركز التاسع بـ12 نقطة.