النصر السعودي يصدم فوفانا بقرار مثير

أصدر مجلس إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قرارًا صادمًا لمحترف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأوضحت صحيفة الرياض، أن سيكو فوفانا، أصبح خارج صفوف نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشارت إلى أنه سيتم تسجيل حارس المرمى دافيد أوسبينا بدلًا من فوفانا في قائمة النصر السعودي، وذلك بعد عودته من الإصابة التي غاب على إثرها طوال الموسم الماضي.

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وكان نادي النصر السعودي قد تعاقد مع سيكو فوفانا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من لينس الفرنسي.

وشارك سيكو فوفانا صاحب الـ28 عامًا مع العالمي في 16 مباراة في جميع المسابقات وسجل خلالهم هدفين.

ويستعد فريق النصر لمواجهة نظيره الاتفاق، في إطار منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري.

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 37 نقطة.