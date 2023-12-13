تفاصيل عقد فيكتور أوسيمين الجديد مع نابولي

اقترب النجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، وأفضل لاعب في أفريقيا 2023، من تجديد تعاقده مع نادي الجنوب الإيطالي حتى صيف 2026.

وقالت صحيفة «سكاي سبورت» إن وكيل الدولي النيجيري فيكتور أوسيمين التقى مع رئيس نادي نابولي دي لورينتيس اليوم الأربعاء، لمناقشة تمديد العقد.

وتوصل رئيس نابولي إلى اتفاق نهائي مع وكيل فيكتور أوسيمين بشأن تمديد عقده مع بطل «الكالتشيو».

وأضافت أن الطرفان اتفقا على عقد جديد يمتد حتى 2026.

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وذكرت الصحيفة أن عقد فيكنور أوسيمين صاحب الـ 24 عاما مهاجم فريق الجنوب الجديد سيتضمن شرطاً جزائياً بقيمة 140 مليون يورو.

كما أكدت أن راتب هداف الدوري الإيطالي الموسم الماضي وأفضل لاعب في أفريقيا، سيعرف زيادة كبيرة.

وكان أوسيمين قد تسلم جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2023، خلال حفل أجراه الاتحاد الأفريقي يوم الاثنين الماضي في مدينة مراكش المغربية، وتفوق النسر النيجيري الثنائي محمد صلاح، نجم ليفربول، وأشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان.