بالبدلاء.. مانشستر سيتي يختتم مجموعات دوري الأبطال بالفوز على النجم الأحمر

نجح الإسباني بيب جوارديولا في قيادة بدلاء مانشستر سيتي للفوز على النجم الأحمر الصربي في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ جوارديولا لقاء اليوم أمام النجم الاحمر بالبدلاء بعدما ضمن تأهله إلى دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا منذ جولتين.

وفاز السيتي على النجم الأحمر بثلاثية مقابل هدفين في الجولة السادسة والأخيرة من مجموعات دوري الأبطال.

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أفتتح ميكا هاميلتون التسجيل لصالح مانشستر سيتي في الدقيقة 19 من عمر المباراة، لينتهي الشوط الأول بتقدم السكاي بلو بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني اضاف أوسكار بوب الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 62، ونجح النجم الأحمر في تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 76.

وسجل فيليبس هدف مانشستر سيتي الثالث في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، واستطاع الفريق الصربي تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

ليختتم مانشستر سيتي مشوارة في مجموعات دوري أبطال أوروبا بثلاثية في شباك النجم الأحمر.